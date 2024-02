Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 244,35 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 244,35 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 244,30 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 148.598 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 269,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.800,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 22,18 EUR je Allianz-Aktie.

