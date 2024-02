Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 244,80 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 244,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 243,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 344.754 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,29 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 192,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 11,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,11 EUR je Allianz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 269,14 EUR an.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.800,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Am 14.02.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,18 EUR je Aktie.

