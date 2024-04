Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagvormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 267,00 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 267,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 266,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 266,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.776 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,87 Prozent. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 25,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,46 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 278,43 EUR.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36.700,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,50 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

März 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Allianz-Aktie

Barclays hebt Kursziel für Allianz-Aktie an - Allianz-Aktie dennoch in Rot