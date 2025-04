Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 320,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 320,40 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 323,80 EUR. Bei 322,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 112.491 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 359,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 12,05 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 34,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,75 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 344,71 EUR.

Am 28.02.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 45,90 Mrd. EUR gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,82 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im März 2025

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten