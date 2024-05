Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich Allianz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 274,70 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 274,70 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 275,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 273,40 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 239.314 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 198,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,55 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 281,00 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 23.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 5,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,03 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 32,38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Allianz.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

