Aktienkurs aktuell

Allianz Aktie News: Allianz gibt am Freitagmittag nach

08.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 361,20 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
362,50 EUR -3,70 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 361,20 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 359,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 365,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 183.963 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 4,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 30,73 Prozent wieder erreichen.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,69 EUR je Allianz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,61 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Allianz-Aktie mit Kaufen

UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11:46Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:46Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.07.2025Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

