Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Mit einem Wert von 221,15 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 221,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 222,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 219,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 415.819 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 228,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 3,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,36 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 253,50 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 5,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 3,85 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Allianz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,38 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Plus: Allianz hat Klimaziele für zentrale Geschäftsbereiche genannt

So schätzen Analysten die Allianz-Aktie ein

Allianz-Aktie dennoch tiefer: Berenberg bestätigt Kaufempfehlung für Allianz