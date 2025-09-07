Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 351,90 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 351,90 EUR. Bei 353,40 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 352,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.898 Allianz-Aktien.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 279,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 361,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,09 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

