Aktienkurs im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahezu unbewegt

08.09.25 09:24 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 351,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
351,20 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 351,30 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 353,40 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 351,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 352,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.483 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 279,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,44 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,74 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 361,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,89 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp Allianz-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt

