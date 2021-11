Allianz Aktie News: Allianz mit Kursabschlägen

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Bitcoin nähert sich Rekordhoch - Ether so teuer wie nie -- Twittert-Umfrage: Musk lässt sich zu Aktienverkauf verpflichten -- Covestro, Henkel im Fokus

China-Talfahrt sorgt für Milliarden-Verlust bei Investor Softbank. VW investiert bis 2026 eine Milliarde Euro in Lateinamerika. Siemens Gamesa rechnet mit Umsatzrückgang. Altprojekt in Chile belastet HOCHTIEF-Ergebnis im laufenden Jahr. Gerresheimer kauft Rechte an Injektoren von Midas Pharma. Third Point wohl bei Richemont eingestiegen. Chinesischer Automarkt erneut mit empfindlichem Verkaufsdämpfer. Third Point wohl bei Richemont eingestiegen. QIAGEN legt Rechtsstreit bei.