Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 219,25 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 219,25 EUR. Bei 219,25 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 217,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 240.373 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (234,55 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. 6,98 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2022 Kursverluste bis auf 186,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 14,90 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 261,00 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 EUR, nach 3,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Allianz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 23,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

