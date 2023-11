Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 221,15 EUR zu. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 221,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 424.011 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,58 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 18,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 261,00 EUR angegeben.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,74 Prozent auf 39.600,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,05 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

