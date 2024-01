Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Verlusten

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 242,20 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 242,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 242,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 288.968 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 247,25 EUR erreichte der Titel am 03.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 25,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 262,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.500,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren