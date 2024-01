Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 244,50 EUR.

Bei der Allianz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 244,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 245,10 EUR. Bei 243,85 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 244,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.150 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.01.2024 bei 247,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,12 Prozent zulegen. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 27,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 262,43 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 36.500,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.800,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,53 EUR je Allianz-Aktie.

