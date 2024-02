Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag leichter

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 242,15 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 242,15 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 241,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 243,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350.020 Stück gehandelt.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 3,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 11,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,11 EUR je Allianz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 269,14 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.800,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 22,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

