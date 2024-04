Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 266,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 266,90 EUR ab. Bei 266,40 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 137.648 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 4,68 Prozent niedriger. Bei 198,60 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 34,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,63 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 280,57 EUR.

Am 23.02.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag fester