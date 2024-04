Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 265,50 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 265,50 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 265,50 EUR. Bei 268,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 340.365 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,20 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,63 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 280,57 EUR angegeben.

Am 23.02.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag fester