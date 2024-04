Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Allianz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 267,70 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 267,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 267,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 268,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.612 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 4,59 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 198,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,63 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 280,57 EUR aus.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,99 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.700,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,54 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

