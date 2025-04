Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 314,20 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 314,20 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 308,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 317,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 1.662.792 Stück.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 14,26 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 24,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 344,71 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,49 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,90 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 35,03 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,91 EUR je Allianz-Aktie.

