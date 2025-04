Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz

Allianz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 318,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 318,70 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 316,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 317,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 78.282 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 359,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 12,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 33,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 344,71 EUR angegeben.

Am 28.02.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 6,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,90 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,82 EUR im Jahr 2025 aus.

