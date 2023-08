Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Allianz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 215,35 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 215,35 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 216,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 215,50 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 401.364 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 5,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 253,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 12.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,99 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 23,48 EUR je Aktie belaufen.

