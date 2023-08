Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittwochvormittag ins Plus

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 215,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 215,95 EUR. Bei 215,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.820 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 5,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,56 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,50 EUR an.

Am 12.05.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,85 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 46.000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,48 EUR je Allianz-Aktie.

