Allianz Aktie News: Allianz tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Mit einem Wert von 353,00 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 353,00 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 355,40 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 352,50 EUR ab. Bei 353,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 48.529 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 280,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,74 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 361,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,39 EUR, nach 6,09 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 28,52 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,89 EUR je Allianz-Aktie.

