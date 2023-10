Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 221,95 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 221,95 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 220,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 241.016 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 5,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 162,66 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 36,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 259,57 EUR.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.600,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.100,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Am 13.11.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 23,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

