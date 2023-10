Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 222,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 222,30 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 220,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 221,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 410.835 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 5,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 259,57 EUR aus.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 EUR, nach 3,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 vorlegen. Allianz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 23,39 EUR im Jahr 2023 aus.

