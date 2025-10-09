DAX24.668 +0,3%Est505.635 -0,3%MSCI World4.335 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.955 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl66,05 -0,1%Gold4.016 -0,6%
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

09.10.25 16:09 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 370,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
370,30 EUR -1,40 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 370,40 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 369,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 371,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.403 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,78 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Nachrichten zu Allianz

Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
