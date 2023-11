Allianz Aktie News: Allianz steigt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 221,00 EUR nach oben.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 221,00 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 221,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 221,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 218.576 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 234,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2022 bei 187,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 15,07 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,00 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 EUR, nach 3,85 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 22,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

