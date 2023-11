Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 221,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 221,50 EUR zu. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 221,65 EUR. Zuletzt wechselten 430.202 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 5,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 187,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2022). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 18,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 261,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.100,00 EUR umgesetzt.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,97 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

