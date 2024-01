Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Allianz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 242,65 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 242,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 242,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 243,50 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 113.111 Aktien.

Am 03.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 247,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,90 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,68 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 264,83 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 10.11.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.500,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.800,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,53 EUR je Allianz-Aktie.

