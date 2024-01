Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 242,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 242,50 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 242,05 EUR. Bei 243,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 219.275 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 247,25 EUR erreichte der Titel am 03.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,96 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 264,83 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,53 EUR je Aktie aus.

