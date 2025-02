Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 319,40 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 319,40 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 320,10 EUR an. Bei 319,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.446 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 320,10 EUR erreichte der Titel am 10.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,39 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 15,14 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.02.2025 erwartet. Allianz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 25,05 EUR je Aktie aus.

