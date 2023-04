Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Allianz 216,85 EUR

Um 17:35 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 216,35 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 216,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 213,80 EUR. Bisher wurden heute 921.716 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 224,55 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,49 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,63 EUR.

Allianz ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.700,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 10.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 24,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

