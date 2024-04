Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 262,30 EUR.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 262,30 EUR nach. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 261,30 EUR. Bei 265,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 419.679 Stück.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,75 Prozent. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,29 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,63 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 280,57 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 23.02.2024. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36.700,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,54 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter