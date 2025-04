Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag stark gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 334,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 6,2 Prozent auf 334,60 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 335,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 335,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.984 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 359,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 7,29 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 28,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 344,71 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 28.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent auf 45,90 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

