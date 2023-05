Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Allianz 214,85 EUR

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 215,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 214,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 215,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191.767 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 6,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 17.02.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 36.700,00 EUR, gegenüber 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,43 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.08.2024.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 24,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

