Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 266,20 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 266,20 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 267,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 273.550 Allianz-Aktien.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 4,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 25,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,55 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 281,00 EUR.

Am 23.02.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 5,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 35,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Allianz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,68 EUR fest.

