Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 264,60 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 264,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 267,30 EUR. Mit einem Wert von 265,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 499.716 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,82 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,94 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,55 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,00 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,68 EUR fest.

