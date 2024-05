Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 265,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 265,00 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 265,50 EUR an. Bei 265,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 35.964 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,06 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,55 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 281,00 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,68 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester