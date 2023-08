Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Donnerstagmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 221,15 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 221,15 EUR zu. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 222,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 877.535 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 29,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 253,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 12.05.2023. Das EPS belief sich auf 5,43 EUR gegenüber 3,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 46.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 37.100,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,48 EUR je Aktie.

