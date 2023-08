Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 223,15 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 223,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 223,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.340.710 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 2,35 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,99 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 253,50 EUR.

Allianz veröffentlichte am 12.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,48 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

