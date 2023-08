Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

Allianz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 219,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 219,20 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 219,20 EUR. Bei 216,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.698 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,20 Prozent. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 28,73 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 253,50 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.000,00 EUR im Vergleich zu 37.100,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 23,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Ausblick: Allianz stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Analysten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

DWS-Aktie leichter: Neuer Finanzchef kommt von der Allianz