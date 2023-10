Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 225,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 225,30 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 225,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,45 EUR. Zuletzt wechselten 171.416 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,66 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 27,80 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,57 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 3,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 23,39 EUR je Aktie belaufen.

