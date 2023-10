Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 225,20 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 225,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 225,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.553 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 4,15 Prozent zulegen. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,57 EUR.

Am 10.08.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 39.600,00 EUR gegenüber 37.100,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

