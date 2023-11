Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Freitagmittag

So entwickelt sich Allianz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 226,95 EUR zu.

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 226,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 230,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 870.600 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,35 Prozent. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 259,13 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 10.08.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

