Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 219,55 EUR.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 219,55 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 219,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.344.063 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 6,40 Prozent niedriger. Bei 189,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 259,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.08.2023 vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,97 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,85 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,97 EUR je Aktie.

