Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 241,15 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 241,15 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 241,10 EUR. Bei 243,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.530 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.01.2024 bei 247,25 EUR. 2,53 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 264,83 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Allianz.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach