Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Allianz zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 319,70 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 319,70 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 321,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 318,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 320,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 229.198 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 321,10 EUR erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 238,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 25,46 Prozent wieder erreichen.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 15,14 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 322,14 EUR.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,54 EUR gegenüber 5,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,92 Mrd. EUR eingefahren.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.02.2026 dürfte Allianz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,05 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

