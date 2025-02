Allianz Aktie News: Allianz stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Allianz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 319,70 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 319,70 EUR. Bei 320,10 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 318,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 320,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.636 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 320,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2025 erreicht. Gewinne von 0,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 34,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 15,14 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 322,14 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,92 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.02.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 25,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

