Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 257,95 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 257,95 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 256,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,90 EUR. Bisher wurden heute 197.477 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 259,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). 0,50 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 34,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,24 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,57 EUR aus.

Am 23.02.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.700,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,78 EUR je Aktie belaufen.

