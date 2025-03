Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 337,70 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 337,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 336,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 344,90 EUR. Bisher wurden heute 498.039 Allianz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 347,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 29,43 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,59 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 30,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 327,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 28.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Am 19.05.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie in Rot: Exklusiv-Verhandlungen über Viridium-Kauf

Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Februar 2025